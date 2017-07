Bundesliga: Sturm kommt mit „viel Energie“ zur Austria

Heute (16.00 Uhr, live in ORF eins) kommt es zum Bundesliga-Duell zweier Europa-League-Starter. Sturm-Trainer Franco Foda rechnet sich bei der Austria Chancen auf den zweiten Ligasieg in Folge aus. „Die Mannschaft hat viel Energie“, sagte der Deutsche, der trotz vieler Ausfälle noch Kraftreserven bei seiner Mannschaft sieht. Die Wiener sind indes „noch nicht in der Form, in der wir uns das vorstellen“, sagte Austria-Coach Thorsten Fink.

