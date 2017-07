Wo Hunde in Wien baden können

Die nächste Reihe an Über-30-Grad-Tagen hat gerade begonnen. Abkühlung brauchen da auch die weit über 50.000 Hunde in Wien. In der Stadt stehen dafür eine Reihe von eigenen Hundebadeplätzen zur Verfügung.

