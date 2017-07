Fußball-EM: Däninnen entthronen Deutschland

Das Halbfinale der Frauen-Fußball-EM in den Niederlanden findet ohne Titelverteidiger Deutschland statt. Der Olympiasieger musste sich im wetterbedingt auf heute verschobenen Viertelfinale in Rotterdam Dänemark mit 1:2 geschlagen geben. Dabei war die DFB-Auswahl bereits in der dritten Minute in Führung gegangen. Die Däninnen treffen im Semifinale auf Österreich oder Spanien.

