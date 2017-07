USA erproben Raketenabwehr in Alaska

Kurz nach dem nordkoreanischen Test einer Interkontinentalrakete haben die USA erneut ihr Raketenabwehrsystem THAAD in Alaska erprobt. Eine über dem Pazifik abgefeuerte Mittelstreckenrakete sei von dem in Alaska stationierten Abwehrsystem erfolgreich abgefangen worden, teilte die US-Raketenabwehr-Behörde MDA heute mit.

Das Abwehrsystem ist darauf ausgelegt, Kurz- und Mittelstreckenraketen in der letzten Flugphase zu zerstören. Interkontinentalraketen sollen durch ein anderes System abgefangen werden.

Laut der Behörde verliefen alle bisherigen 15 Tests des THAAD erfolgreich. Die USA hatten in diesem Jahr begonnen, das THAAD-System auch in Südkorea aufzubauen, was auf harsche Kritik der chinesischen Regierung stieß. Inzwischen hat Südkorea die Installation vorerst gestoppt.

Nordkorea provoziert mit Raketentest

Die Lage in der Region ist angespannt, weil Nordkorea immer wieder Raketentests vornimmt und damit gegen UNO-Resolutionen verstößt. Erst in der Nacht auf gestern (Ortszeit) hatte Nordkorea zum zweiten Mal innerhalb eines Monats eine Interkontinentalrakete getestet, die nach Ansicht von Experten auch Alaska erreichen könnte.

Als Warnung an Nordkorea hielten die USA und Südkorea daraufhin ein gemeinsames Militärmanöver ab. Nach Angaben der US-Armee feuerten die Streitkräfte Kurzstreckenraketen vor der Ostküste Südkoreas ins Meer. Zuvor hatten die USA und Südkorea angekündigt, über eine mögliche „militärische Antwort“ zu beraten.