„Person existiert nicht“: Panne bei Maduro-Stimmabgabe

Er wollte live vor den TV-Kameras zeigen, wie gut alles bei der Wahl zur Verfassungsgebenden Versammlung in Venezuela organisiert ist: Staatspräsident Nicolas Maduro schaute gestern allerdings ziemlich betreten drein, als er seinen Ausweis nach seiner Stimmabgabe scannen ließ. Nach Sekunden erschien auf der digitalen Anzeige: „Diese Person existiert nicht oder der Ausweis wurde annulliert.“

#30Jul "La persona no existe o el carnet fue anulado": El mensaje que salió a Maduro tras votar https://t.co/3w4M88FOBg pic.twitter.com/vnzMF8XfKH — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 30. Juli 2017

Das Video verbreitet sich tausendfach in den sozialen Netzwerken, verbunden mit harscher Kritik an den regierenden Sozialisten - durch das Scannen der Ausweise werde kontrolliert, wer wählen gehe und wer nicht. Auf Hunderttausende Arbeiter in staatlichen Unternehmen wurde mit Anrufen und Textnachrichten Druck im Vorfeld ausgeübt, wählen zu gehen - die Opposition boykottierte die Wahl der Mitglieder der Verfassungsversammlung, sie fürchtet den Umbau zu einer Diktatur.

Wahl von Gewalt überschattet

Die Wahl zu einer Verfassungsversammlung wurde von einer bereits im Vorfeld befürchteten Eskalataion der Gewalt begleitet. Mindestens neun Menschen wurden seit Freitagabend getötet, wie die Justizbehörden heute mitteilten. Bei Protestveranstaltungen kamen unter anderem in den Städten Cumana, Merida und Barquisimeto mehrere Menschen ums Leben. Einer der Kandidaten für das Verfassungsgremium wurde in der Nacht zum Urnengang in seinem Haus in Ciudad Bolivar erschossen.

Reuters/Ueslei Marcelino

In der Hauptstadt Caracas trugen vier Polizisten Verletzungen durch einen Sprengsatz davon. Dieser sei Behördenangaben zufolge explodiert, als die Polizisten in einem Motorradkonvoi vorbeigefahren seien. Im Westen der Hauptstadt rückte die Nationalgarde aus, um Straßenblockaden von Regierungsgegnern zu entfernen. Die Gardisten setzten Tränengas und Gummigeschosse ein. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften wurden auch aus Maracaibo und Puerto Ordaz gemeldet.