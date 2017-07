Unwetter: Hunderte Bahnreisende saßen in Deutschland fest

Nach einem Unwetter über Teilen des deutschen Bundeslandes Baden-Württemberg sind Hunderte Bahnreisende am Bahnhof in Offenburg festgesessen. Etwa 1.000 Menschen wurden gestern Abend von Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz und Technischem Hilfswerk versorgt, wie ein Sprecher der Bundespolizei berichtete. Es sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Auch in Baden-Baden saßen zeitweise mehr als 600 Reisende fest.

Auf einem von der deutschen Bundespolizei auf Twitter veröffentlichten Bild war zu sehen, wie Hunderte Menschen in Offenburg mit ihren Koffern bei leichtem Regen unter freiem Himmel warteten. Den Angaben nach waren im Raum Offenburg an zwei verschiedenen Stellen Oberleitungen durch den Sturm beschädigt worden. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurde die Strecke zwischen Offenburg und Freiburg - eine wichtige Verbindung für den Nord-Süd-Fernverkehr - zeitweise komplett gesperrt.