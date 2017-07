Sohn prügelte Mutter ins Koma

In St. Pölten (Niederösterreich) hat ein Mann seine Mutter so heftig verprügelt, dass die Frau auf der Intensivstation im Koma liegt. Der Mann, der offenbar Drogen konsumiert hatte, befindet sich in Untersuchungshaft.

