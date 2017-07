Nach 18 Jahren im Amt

Im Marmorsaal des Schlosses Mirabell hat am Montag Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) für September seinen Rücktritt von allen Ämtern angekündigt. Nach 18 Jahren im Amt sagte er sichtlich bewegt, er übernehme nach seiner Verurteilung im Swap-Prozess die Verantwortung. Am Freitag hatte Schaden nicht rechtskräftig eine dreijährige teilbedingte Haftstrafe ausgefasst. Für seine ebenfalls verurteilten Mitarbeiter richtete Schaden einen emotionalen Appell an die Salzburger.

