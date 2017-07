Anschlag auf irakische Botschaft in Kabul

Aufständische haben einen Anschlag auf die irakische Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul verübt. „Ein Selbstmordattentäter hat sich am Eingang zur Botschaft in die Luft gesprengt“, sagte heute ein Mitarbeiter der Sicherheitskräfte, der nicht namentlich genannt werden wollte, gegenüber der dpa.

Fünf weitere Attentäter seien in die Botschaft eingedrungen, sagte der Mann. Es seien weiterhin Schüsse in der Gegend zu hören gewesen.

Mindestens ein Verletzter sei ins Krankenhaus eingeliefert worden, sagte der Chef der örtlichen Krankenhäuser, Salim Rasuli. Fernsehberichte zeigten mehrere Fahrzeuge von Polizei und Rettungskräften auf dem Weg zum Anschlagsort.