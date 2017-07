Mann zerstach Reifen des „falschen“ Autos in Innsbruck

In einer Konditorei in Innsbruck ist es gestern zu einer Schlägerei gekommen. Der Bruder eines Beteiligten wollte laut Polizei in die Auseinandersetzung „helfend eingreifen“ und stach die Reifen eines Pkw einer Unbeteiligten auf.

