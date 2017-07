Französische Filmlegende

Die französische Kultschauspielerin Jeanne Moreau ist tot. Sie starb im Alter von 89 Jahren in Paris. Die für ihre Wandelbarkeit bekannte Moreau wirkte in über 125 Filmen mit und arbeitete bis ins hohe Alter vor der Kamera. Viele ihrer Filme wurden zu Klassikern, etwa „Fahrstuhl zum Schafott“ von Louis Malle, mit dem Moreau 1957 ihren Durchbruch im Filmgeschäft hatte. Nur fünf Jahre später erreichte sie mit ihrer Rolle als freiheitsliebende Frau in der Dreiecksgeschichte „Jules et Jim“ von Francois Truffaut internationalen Ruf. Neben den Feuilletons beschäftigten sich auch Promiblätter mit Moreau und ihrem turbulenten Privatleben.

