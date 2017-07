Russland weist 755 US-Diplomaten aus

Russlands Präsident Wladimir Putin reagiert mit der Ausweisung von Hunderten US-Diplomaten auf die von den USA geplanten und zuletzt auch vom US-Senat beschlossenen neuen Sanktionen. Wie Putin gestern mitteilte, müssen insgesamt 755 US-Vertreter „ihre Aktivitäten in Russland einstellen“ und das Land verlassen.

Unter dem Gesetzestext, mit dem die neuen, auch in Europa scharf kritisierten Strafmaßnahmen in Kraft gesetzt werden, fehlt noch die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump. Dieser kündigte aber bereits an, kein Veto einlegen zu wollen.

