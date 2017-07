„Öffis“: Grüne fordern „Österreich-Ticket“

Die Grünen setzen auf günstige öffentliche Verkehrsmittel als Wahlkampfthema. Bundessprecherin Ingrid Felipe trat heute für ein „Österreich-Ticket“ ein, das drei Euro pro Tag, als Jahreskarte also 1.095 Euro, kosten soll. Gleichzeitig soll - auf ASFINAG-Kosten - der Bahnausbau forciert werden. Damit sollen Treibhausgasemissionen im Verkehrsbereich reduziert werden.

Felipe will österreichweit ausrollen, was in den grün mitregierten Bundesländern Wien und Vorarlberg mit dem 365-Euro-Jahresticket sowie in Tirol (dort allerdings um 490 Euro) bereits eingeführt ist. Ihre Vorstellung: Die Netzkarte soll generell einen Euro für ein Bundesland, zwei Euro für zwei und drei Euro für das gesamte Bundesgebiet kosten.

Für die öffentliche Hand käme das nicht allzu teuer, sagen die Grünen. In Summe nicht mehr als maximal 200 Millionen Euro müssten zugeschossen werden, meinte Verkehrssprecher Georg Willi. Felipe nannte als Beispiel auch Tirol, wo die Umstellung in etwa zehn Mio. Euro an Mehrkosten verursacht habe.