Gasthausbrand: Feuerwehrmann als Brandstifter

Nach dem Brand eines Gasthauses am Wochenende in Scheifling in der Steiermark ist nun der Brandstifter ausgeforscht worden. Der 17-Jährige - selbst Feuerwehrmann - hatte einen Container angezündet, das Feuer griff auf das Haus über.

