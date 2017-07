Bundesliga: Salzburg ortet Steigerungsbedarf

Bei Meister Salzburg hat sich nach dem 1:1 zu Hause gegen den LASK am Samstag Ratlosigkeit breitgemacht. „Wir waren nicht zwingend genug. Wir hatten zu wenig Tiefgang, zu wenig Bewegung in unserem Spiel“, sagte Trainer Marco Rose. Vor allem mit Blick auf eines der wichtigsten Saisonspiele am Mittwoch, das Champions-League-Rückspiel bei Rijeka, ortet er bei seiner Mannschaft Steigerungsbedarf.

