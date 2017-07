Papst verzichtet auf traditionelle Sommerfrische

Papst Franziskus gönnt sich in diesen Sommerwochen mehr Freizeit, will im Gegensatz zu seinen Vorgängern den Vatikan aber nicht verlassen. Dafür will es der 80-Jährige ruhiger angehen, wie die italienische Zeitung „La Stampa“ (Montag-Ausgabe) berichtete.

Mehr dazu in religion.ORF.at