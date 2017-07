Fußball-EM: Public Viewing vor Wiener Rathaus

Das Interesse an Frauen-Fußball in Österreich ist nach dem Erfolgslauf des Nationalteams bei der EM in den Niederlanden auf einem Höhenflug. Die Stadt Wien zeigt das Halbfinal-Spiel deswegen live auf dem Rathausplatz.

