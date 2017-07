Schweiz: Baum auf Zelt gestürzt - Zwölfjährige tot

Bei einem schweren Unwetter in der Schweiz ist ein eine Zwölfjährige ums Leben gekommen. Das aus Lettland stammende Mädchen wurde heute Früh in einem Zelt von einem umstürzenden Baum erschlagen, wie die Polizei des Kantons Bern mitteilte. Der Unfall geschah in Bönigen bei Interlaken, eine weitere Frau wurde dabei verletzt.

Val S-charl von Außenwelt abgeschnitten

Der Osten der Schweiz kämpft weiter mit den Folgen des Unwetters. Das Tal Val S-charl bei Scuol an der Grenze zu Italien bleibt wegen Murenabgängen für etwa eine Woche komplett für den Verkehr gesperrt. Die gekappte Stromversorgung war zu Wochenbeginn provisorisch wiederhergestellt worden. Heftige Regenfälle hatten die Hänge des Tals in Graubünden ins Rutschen gebracht. Rund 50 Menschen mussten nach Angaben der Behörden bisher mit einem Hubschrauber in Sicherheit gebracht und ausgeflogen werden.

Auch in anderen Gebieten in den Kantonen Graubünden und Tessin traten wetterbedingte Problemen auf. Am Flueelapass wurde die Mitfahrerin auf einem Motorrad von einem herunterfallenden Stein an der Schulter getroffen und leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Auf einer Länge von rund 50 Metern blockierten Schlamm und Gestein die Straße.