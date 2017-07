Hamburger Messerattacke: Staatsanwaltschaft ermittelt

Die deutsche Bundesanwaltschaft hat „wegen der besonderen Bedeutung des Falles“ die Ermittlungen gegen den Messerattentäter von Hamburg übernommen. Ein radikalislamischer Hintergrund liege nahe, der 26-jährige Angreifer habe sich aber wohl selbst radikalisiert, teilte die Behörde heute mit.

Bei dem Messerangriff wurde am Freitagnachmittag in einem Hamburger Supermarkt ein 50 Jahre alten Mann getötet. Sieben weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Der Angreifer wurde zunächst von Passanten überwältigt und dann von der Polizei festgenommen. Seit dem Wochenende sitzt er in Untersuchungshaft.

Der Polizei zufolge wurde der Angreifer als „sogenannter Verdachtsfall geführt“. Ein Hinweisgeber habe berichtet, dass der Mann sich zuletzt verändert und sehr viel über den Koran gesprochen habe. Der Asylantrag des in den Vereinigten Arabischen Emiraten geborenen Mannes war Ende vergangenen Jahres abgelehnt worden.