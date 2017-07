Machtwort in aufgeheizter Debatte

Die Personenfreizügigkeit, die EU-Bürgern das Leben und Arbeiten in anderen Unionsstaaten ermöglicht, gilt seit dem Beginn der „Brexit“-Debatte als Knackpunkt. Nun naht Großbritanniens Austritt aus der EU, und London zeigt sich auch in dieser Frage gespalten. Während Premierministerin Theresa May eine strikte Kontrolle der Einwanderung will, schlug Finanzminister Philip Hammond zuletzt vor, die Regeln zur Freizügigkeit mit dem „Brexit“ nicht sofort zu ändern. Darüber entbrannte ein heftiger Streit. Nun griff May durch: „Die Personenfreizügigkeit wird im März 2019 enden“, so ihr Sprecher.

