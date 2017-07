ITU: Internetzugang stagniert weltweit

Der Anteil der Internetnutzer an der Gesamtbevölkerung weltweit stagniert laut einem Bericht der UNO-Telekom-Organisation ITU. Wie im vergangenen Jahr sind in diesem Jahr 47,1 Prozent der Menschen online, berichtete die ITU heute in Genf.

Europa bleibt vorn, auch wenn der Anteil den Schätzungen zufolge nur unwesentlich von 79,1 auf 79,5 Prozent stieg. In Afrika ging der Anteil der Internetznutzer an der Bevölkerung hingegen von 25,1 auf 21,8 Prozent zurück. Grund könnte laut ITU sein, dass das Bevölkerungswachstum größer ist als die Zunahme an Internetzugängen.

Mobiles Internet auf dem Vormarsch

Bei den 15- bis 24-Jährigen registrierte die UNO-Behörde unterdessen ein weit höheren Anteil an Internetznutzern als in der Gesamtbevölkerung. Weltweit seien 830 Millionen der genannten Altersgruppe online - 40 Prozent davon leben in China und Indien. In Europa sind 95,7 Prozent der 15- bis 24-Jährigen online, in Afrika 40,3 Prozent.

Den ITU-Angaben zufolge seien auch mehr Männer als Frauen online, wobei der Anteil in Europa bei Männern mit 82,9 Prozent und jener der Frauen mit 76,3 Prozent angegeben wurde.

Mit einem Plus von 20 Prozent in den vergangenen fünf Jahren geht unterdessen die Zahl mobiler Breitbandabonnements steil nach oben. Bis Ende des Jahres werden von der ITU 4,3 Milliarden Mobilnutzer erwartet. In den Industrieländern haben mehr als 90 Prozent der Menschen mobilen Zugang, in den ärmsten Ländern weniger als 20 Prozent.