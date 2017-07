Neues Konzept für Wiener Stadtfest

Für das Stadtfest der ÖVP am 2. September in Wien stehen die ersten Programmpunkte fest. So wird etwa Zoe ein Privatkonzert geben und Dancing Star Fadi Merza das Tanzen lehren. Die Acts müssen erst mittels einer App gefunden werden.

Mehr dazu in wien.ORF.at