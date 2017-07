Kenia: Mitarbeiter von Wahlkommission ermordet

Rund eine Woche vor den Wahlen in Kenia ist ein ranghoher Mitarbeiter der Wahlkommission offenbar zu Tode gefoltert worden. Es bestehe „kein Zweifel“, dass Chris Msando gefoltert und ermordet worden sei, sagte der Vorsitzende der Wahlkommission, Wafula Chebukati, heute.

Msando war bei der Wahlkommission für das System der elektronischen Wähleridentifizierung und die Stimmauszählung zuständig. Er war der zweithöchste Beamte in der IT-Abteilung der Kommission. Die Wahlkommission organisiert die für den 8. August geplanten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Der Wahlkampf ist von heftigen Anfeindungen zwischen den Lagern von Regierung und Opposition geprägt.

Die Regierung wirft der Opposition vor, das Land spalten zu wollen und zu Gewalt anzustacheln. Am Wochenende griffen Bewaffnete ein Anwesen von Vizepräsident William Ruto an. Es liegt in der Region Rift Valley, die als Hochburg der Opposition gilt. Bei der Präsidentschaftswahl zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Amtsinhaber Uhuru Kenyatta und dessen langjährigem Rivalen Raila Odinga ab. Odinga war bereits 2013 gegen Kenyatta ins Rennen gegangen. Er beschuldigte Kenyatta bereits, das Wahlergebnis fälschen zu wollen.