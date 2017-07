Livegespräch mit Tarek Leitner

Tarek Leiter fragt, was sich die Menschen in unserem Land denken und wie sie sich die Politik vorstellen. Die erste Zusammenfassung und ein Livegespräch mit Tarek Leitner in der ZIB2.

Wer noch antreten möchte

Die ZIB2 spricht mit den Parteien und Gruppierungen, die noch bei der Nationalratswahl antreten möchten. Dazu sind die Journalistin Karin Leitner von der „Tiroler Tageszeitung“ und Hubert Patterer, Chefredakteur der „Kleinen Zeitung“, zu Gast in der ZIB2.

Der lange Machtkampf

Unter dem Machtkampf in Venezuela zwischen Präsident Maduro und der Opposition leidet vor allem die Bevölkerung.

Politiker vor Gericht

Wird über Politiker vor Gericht strenger geurteilt, oder kommen sie öfter mit einem blauen Auge davon?

