Fußball: Ronaldos „härtester Tag“

Real-Superstar Cristiano Ronaldo hat in seinem glamourösen Fußballerdasein schon bessere Tage erlebt als heute in Madrid. In der 14,7 Millionen Euro schweren Steuerbetrugscausa musste der Portugiese vor der bekannt strengen Richterin Monica Gomez Ferrer aussagen.

Ronaldos Auftritt geriet daher für ihn untypisch: So kam und ging der Weltfußballer abseits der wartenden Medien durch den Hintereingang der Garage.

Mehr dazu in sport.ORF.at