Dieselskandal erreicht deutsche Regierung

Vor dem deutschen Dieselgipfel am Mittwoch in Berlin hat sich die Debatte über Abgasskandal und Autokartell zugespitzt. Laut einem Medienbericht von heute dürfte das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt Untersuchungsberichte geschönt haben. So soll die Behörde schon vor mehr als einem Jahr von den Abschalteinrichtungen für Dieselmotoren bei Porsche gewusst haben.

Nach Kritik am deutschen Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), der dadurch deutlich früher von den Vorgängen bei Porsche erfahren haben könnte, rückt nun einmal mehr die Rolle der Politik in den Mittelpunkt der Affäre.

