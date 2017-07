Kein Handel mit US-Bürgern mehr

Die USA verhängen Sanktionen gegen den venezolanischen Staatschef Nicolas Maduro. Dieser sei ein „Diktator“ und missachte den Willen seines Volkes, erklärte das US-Finanzministerium am Montag nach der Wahl einer verfassunggebenden Versammlung in Venezuela. Dem Ministerium zufolge soll Maduros Vermögen in den USA eingefroren werden. Zudem werde US-Bürgern der Handel mit Maduro verboten.

Lesen Sie mehr …