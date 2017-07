Offenbar neue „Game of Thrones“-Folge bei Hack gestohlen

Der TV-Sender HBO wurde laut Medienberichten Opfer eines Cyberangriffs. Dabei soll unter anderem auch das Skript einer Folge der TV-Serie „Game of Thrones“ gestohlen worden sein. Es handle sich um eine Episode der siebten und aktuellen Staffel, die noch nicht veröffentlicht wurde. HBO bestätigte einen „Vorfall“, nannte aber keine Details.

In einer angeblichen Nachricht an das US-Magazin „Entertainment Weekly“ bezeichneten die Hacker den Angriff als „den größten Leak der Cyberspace-Ära“. Die Täter sollen 1,5 Terabyte an Daten gestohlen und neben dem Skript auch unveröffentlichte Episoden der Serien „Ballers“ und „Room 104“ ins Netz gestellt haben. Weiteres Material werde „bald“ veröffentlicht.

Laut HBO werde nun ermittelt. Man arbeite mit der Polizei und Firmen für Cybersicherheit zusammen, so das Unternehmen. Der Angriff sei „störend, verunsichernd und beunruhigend für uns alle“ gewesen, so HBO-Vorstand Richard Plepler in einer E-Mail an die Angestellten.