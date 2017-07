„Brexit“ kann London Zehntausende Bankjobs kosten

Der britischen Finanzindustrie droht bei einem harten „Brexit“ einer Studie zufolge der Verlust Zehntausender Arbeitsplätze im Investmentbanking. Die Beratungsfirma Oliver Wyman bezifferte die möglichen Jobverluste für Großbritannien in einer heute veröffentlichten Untersuchung auf bis zu 40.000.

Die Scheidungsgespräche zwischen London und Brüssel sind bisher holprig verlaufen: Streitpunkte sind unter anderen gegenseitige finanzielle Verpflichtungen und der Status von Millionen Briten und EU-Bürgern im jeweils anderen Gebiet. Erst wenn diese Themen geklärt sind, soll über die Handelsbeziehungen verhandelt werden.

May: EU-Freizügigkeit soll mit „Brexit“ enden

Dieses Thema ist von besonderer Bedeutung für Großbritannien, da das Land den EU-Binnenmarkt und die Zollunion mit dem geplanten EU-Austritt am 29. März 2019 verlassen will. Dann soll auch, wenn es nach Premierministerin Theresa May geht, die Personenfreizügigkeit enden.

