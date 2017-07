Bundesliga: Sturm im Hoch, Austria ratlos

Gegensätzlicher könnte die Lage bei den beiden Europa-League-Startern Sturm Graz und Austria Wien nicht sein: Während die Steirer in der Bundesliga von der Tabellenspitze lachen, finden sich die Wiener nach zwei Niederlagen als Schlusslicht wieder. „Die Mannschaft hat schon daran zu knabbern, dass wir keine Punkte holen“, gestand Austria-Trainer Thorsten Fink. Seine Mannschaft müsse so schnell wie möglich „die Kurve kriegen“. Am besten bereits im EL-Rückspiel in Zypern. Danach kommt es in der Liga zum Duell mit dem Erzrivalen.

