ASFINAG will Qualität der Rastplätze verbessern

Autofahrer haben ab sofort die Möglichkeit, die Toiletten an den Autobahnen zu bewerten. Im Burgenland ist das an zehn ASFINAG-Rastplätzen möglich. Die ASFINAG will so die Kundenzufriedenheit erhöhen und die Qualität der Rastplätze steigern.

