Pensionist beim nächtlichen Baumfällen verunglückt

Beim missglückten Versuch, nachts eine Esche in seinem Garten zu fällen, ist gestern Nacht ein Pensionist in Salzburg-Gneis verletzt worden. Der Baumwipfel stürzte auf die Obusoberleitung in der Berchtesgadener Straße.

