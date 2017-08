Frau rettete Fünfjährigen aus Oedter See

Zur Lebensretterin für einen Fünfjährigen wurde am Oedter See in Traun (Oberösterreich) gestern eine Rettungsschwimmerin, die freiwillig in der Station der Wasserrettung Dienst gemacht hat. Sie sah den Buben im Wasser zuerst spielen und plötzlich um sein Leben kämpfen. Der Bub blieb unverletzt.

Am Kärntner Ossiacher See wurde ebenfalls gestern eine 47-jährige Wienerin zur Lebensretterin: Ein 88-jähriger Deutscher ging beim Schwimmen unter, die Frau tauchte nach ihm und konnte ihn retten.

