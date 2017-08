Formel 1: Auer bereit für erste Testfahrten

Der Grand Prix von Ungarn ist noch keine 48 Stunden alt, da werden schon die nächsten schnellen Runden auf dem Circuit gedreht. Mit dabei ist auch der junge Tiroler Lucas Auer, der für Force India seine ersten Testrunden in der Formel 1 dreht. Der 22-Jährige hat sich intensiv vorbereitet. Denn: „Die Formel 1 ist mehr als nur bremsen, Gas geben und ein bissl am Lenkrad drehen“, so der Mercedes-DTM-Pilot.

