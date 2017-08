IS offenbar aus weiterem Viertel in al-Rakka vertrieben

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ist laut der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien aus einem weiteren Viertel ihrer syrischen Hochburg al-Rakka vertrieben worden. Die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) hätten gestern das südliche Viertel Naslet Schahada erobert, teilte die Stelle mit.

Das kurdisch-arabische Bündnis versuche zudem, den letzten Teil des angrenzenden Viertels Hischam ibn Abdel Malik einzunehmen. Laut den Angaben befinden sich die SDF-Kämpfer wenige hundert Meter vom IS-Hauptquartier entfernt. Gelinge ihnen die Eroberung von Hischam ibn Abdel Malik, sei praktisch der ganze Süden der Stadt unter ihrer Kontrolle.

Offensive seit Anfang Juni

Die Beobachtungsstelle hat ihren Sitz in Großbritannien und stützt sich auf Informanten in Syrien, ihre Angaben können von unabhängiger Seite nur schwer überprüft werden. Al-Rakka diente seit 2014 als informelle Hauptstadt des vom IS ausgerufenen „Kalifats“. Die Großoffensive der SDF-Kämpfer auf die nordsyrische Stadt hatte Anfang Juni begonnen.

Einen Monat später drangen sie dann erstmals in die Altstadt ein. Das SDF-Bündnis kontrolliert mit Unterstützung von US-Spezialkräften und Flugzeugen der internationalen Anti-IS-Koalition inzwischen rund 50 Prozent der Stadt.