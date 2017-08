Kontaminierte Eier: Österreich nicht betroffen

Die niederländischen Behörden haben Millionen mit einem Insektizid kontaminierte Eier aus Supermärkten zurückrufen lassen. Die Eier sind mit einem Insektizid belastet und können gesundheitsschädlich sein, warnte die Lebensmittelaufsichtsbehörde.

In Österreich dürften die betroffenen Eier nicht in den Handel gelangt sein, so die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und die Zentrale Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen Geflügelwirtschaft (ZAG).

