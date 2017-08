Oppositionelle in Venezuela laut Familien festgenommen

In Venezuela sind zwei führende Oppositionelle nach Angaben ihrer Angehörigen festgenommen worden. Agenten des Inlandsgeheimdienstes (Sebin) hätten Leopoldo Lopez und Antonio Ledezma abgeführt, teilten ihre Familien heute mit. Die beiden Regierungsgegner standen unter Hausarrest.

Lopez erst kürzlich entlassen

„Sie haben gerade Leopoldo abgeholt. Wir wissen nicht, wo er ist und wo sie ihn hinbringen“, schrieb Lopez’ Frau Lilian Tintori, ebenfalls Aktivistin, im Kurzbotschaftendienst Twitter. Auch die Kinder von Ledezma sagten, die Agenten hätten ihren Vater mitgenommen.

Lopez war erst Anfang Juli nach drei Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen und unter Hausarrest gestellt worden. 2014 war er wegen des Vorwurfs der Anstachelung zur Gewalt bei regierungskritischen Protesten zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Sanktionen gegen Maduro

Wegen der anhaltenden Krise verhängten die USA gestern Sanktionen gegen Staatschef Nicolas Maduro. Dieser sei ein „Diktator“ und missachte den Willen seines Volkes, so das US-Finanzministerium nach der Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung in Venezuela. Dem Ministerium zufolge soll Maduros Vermögen in den USA eingefroren werden. Zudem werde US-Bürgern der Handel mit Maduro verboten. Dieser reagierte mit Spott: Er nehme „keine Befehle aus dem Imperium entgegen“.

