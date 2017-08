Euphorieschub für den Frauen-Fußball

Was im österreichischen Männer-Fußball seit Jahrzehnten unerreichbar geblieben ist, gelingt der heimischen Frauen-Nationalmannschaft im Handstreich. Sie steht im Semifinale der Europameisterschaft in den Niederlanden. Mit jedem Sieg wird das Begleitgetöse größer. Das Interesse an Frauen-Fußball befindet sich auf einem steilen Höhenflug - nicht nur bei den klassischen Fans.

Mehr dazu in Der neue Hype um Frauen-Fußball