Erstmals Fahrverbot für Wiener Fiaker wegen Hitze

Heute Nachmittag haben die Temperaturen erstmals in diesem Sommer in der Wiener Innenstadt die 35-Grad-Marke überschritten. Damit bekamen die Fiakerpferde hitzefrei und dürfen nach Hause in den Stall.

