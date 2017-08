Salzburg wählt am 26. November neuen Bürgermeister

Am 26. November findet die Bürgermeister-Direktwahl in der Stadt Salzburg statt. Darauf haben sich die Fraktionen des Gemeinderats heute geeinigt. Sechs Kandidaten treten um die Nachfolge von Heinz Schaden (SPÖ) an.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at