Under Armour senkt Jahresziel und baut Personal ab

Sinkende Nachfrage und der harte Wettbewerb mit Rivalen wie Nike und adidas setzen dem US-Sportartikelhersteller Under Armour zu. Das Unternehmen stieß Anleger heute mit einer Senkung seiner Jahresziele vor den Kopf und kündigte Entlassungen an.

Im zweiten Quartal verringerte Under Armour den Verlust zwar verglichen mit dem Vorjahreswert von 52,7 auf 12,3 Millionen Dollar (10,4 Mio. Euro). Die Erlöse wuchsen um neun Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar. Die Jahresziele wurden dennoch gesenkt. Der Konzern stellt jetzt ein Umsatzwachstum zwischen neun und elf Prozent in Aussicht, zuvor waren elf, zwölf Prozent anvisiert worden.

Plank setzt auf Konzernumbau

Das Geschäft von Under Armour hatte bis vor einigen Quartalen geboomt, doch das Marktumfeld ist schwierig, der teure Expansionskurs stößt zunehmend an Grenzen, und das Wachstum flaut ab. An der Börse ist man schon länger kritisch, der Aktienkurs liegt auf Jahressicht mit 28 Prozent im Minus. Nun will Vorstandschef Kevin Plank Under Armour mit einem Konzernumbau wieder in die Spur bringen.

Zu Planks Maßnahmen zählen auch Kündigungen. Betroffen seien rund 280 Jobs, die Hälfte davon am Firmensitz in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland, sagte eine Unternehmenssprecherin dem „Wall Street Journal“. Die Entlassungen entsprechen etwa zwei Prozent der weltweiten Mitarbeiterzahl. Under Armour geht davon aus, dass Konzernumbau und Abfindungen Sonderkosten in Höhe von 110 bis 130 Millionen Dollar vor Steuern verursachen werden.