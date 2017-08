NGO-Sprecher live zu Flüchtlingsstreit

Der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen erklärt im ZIB2-Studio, warum die Organisation die Forderungen der italienischen Regierung nicht erfüllen wird.

ZIB2-Homestory

In einer Wahlkampfserie reisen ReporterInnen zurück in ihre Heimatorte und beschreiben den gesellschaftlichen Wandel. Ulla Kramar-Schmid macht den Anfang in Wr. Neustadt.

„Die göttliche Ordnung“

Ein Film beschreibt den langen Kampf für das Wahlrecht der Frauen in der Schweiz.

Die Wölfe sind zurück

In Allentsteig gibt es erstmals nach der Ausrottung im vorigen Jahrhundert das erste Wolfsrudel. Dort und auch an anderen Orten in Österreich sorgen Wölfe für Aufregung.

