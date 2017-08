Wieselburg stellt bisherigen Hitzerekord

Heute war der bisher heißeste Tag des Jahres. In Wieselburg in Niederösterreich wurden nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) um 17.00 Uhr 37,4 Grad Celsius gemessen.

Heute Nachmittag haben die Temperaturen erstmals in diesem Sommer in der Wiener Innenstadt die 35-Grad-Marke überschritten. Damit bekamen die Fiakerpferde hitzefrei und durften nach Hause in den Stall.

