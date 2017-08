Tennis: Gerald Melzer nimmt Auftakthürde in Kitz

Gerald Melzer ist heute Sebastian Ofner ins Achtelfinale der Generali Open gefolgt. Der 27-jährige Niederösterreicher gewann gegen den Argentinier Carlos Berlocq in drei Sätzen und hatte dabei auch mit seiner Nervosität zu kämpfen. Nach überstandener Auftakthürde in Kitzbühel bekommt es Melzer am Mittwoch mit einem Gegner zu tun, gegen den er noch nie gespielt hat. Der zweite Österreich im Bewerb, Sebastian Ofner, trifft dafür auf die Nummer eins des Turniers.

Mehr dazu in sport.ORF.at