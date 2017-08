UNO-Chef Guterres ruft zu Dialog in Venezuela auf

Nach den blutigen Unruhen in Venezuela hat UNO-Generalsekretär Antonio Guterres alle Parteien zur Suche nach einer politischen Lösung aufgefordert. Alle Anstrengungen von Vermittlern werde er unterstützen, denn eine politische Lösung sei die einzige Möglichkeit, sagte Guterres nach Angaben seines Sprechers heute in New York.

Guterres rief alle Venezolaner auf, dazu beizutragen, Spannungen zu reduzieren, Gewalt und den Verlust von Leben zu verhindern und Wege für politischen Dialog zu finden.

In Venezuela hatte am Sonntag eine umstrittene Wahl für eine verfassungsgebende Versammlung stattgefunden, die von blutigen Protesten und Betrugsvorwürfen begleitet wurde. Präsident Nicolas Maduro plant eine Verfassungsreform, die das Land laut Kritikern in eine Diktatur stürzen könnte.