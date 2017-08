US-Außenminister zu Nordkorea: „Sind nicht Ihr Feind“

Die USA wollen nach Worten von Außenminister Rex Tillerson die nordkoreanische Regierung nicht stürzen. „Wir streben keinen Regimewechsel an“, sagte Tillerson gestern vor Reportern in seinem Ministerium in Washington. Man wolle auch keinen Zusammenbruch der Regierung, eine beschleunigte Wiedervereinigung oder einen Grund, die Armee zu schicken.

„Wir sind nicht Ihr Feind (...), aber Sie stellen eine nicht hinnehmbare Gefahr dar, und wir müssen reagieren.“ Tillerson äußerte zugleich die Hoffnung, dass irgendwann ein Dialog möglich sein könnte.

Das isolierte Nordkorea hatte in der vergangenen Woche eine Interkontinentalrakete getestet, die Experten zufolge auch Los Angeles hätte erreichen können. Wegen des Raketen- und Atomprogrammes der Regierung in Pjöngjang sind die Beziehungen zu anderen Ländern in der Region und zu den USA bereits seit Jahren sehr gespannt.

„Nordkorea muss gestoppt werden“

Zuvor hatte der als Hardliner geltende Abgeordnete Lindsey Graham mit einem Statement für Aufhorchen gesorgt. Er sagte gegenüber dem Fernsehsender NBC, Trump habe ihm versichert, dass er vor einer militärischen Antwort auf die jüngsten Raketentests durch Pjöngjang nicht zurückschrecke.

„Es wird einen Krieg mit Nordkorea wegen des Raketenprogramms geben, wenn sie weiterhin versuchen, Amerika mit einer Interkontinentalrakete zu treffen“, sagte Graham nach Gesprächen mit Trump. „Er hat es mir gesagt, und ich glaube ihm. Wenn ich China wäre, würde ich ihm auch glauben und etwas unternehmen. Nordkorea muss gestoppt werden, militärisch oder diplomatisch.“