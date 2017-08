Fußball-EM: ÖFB-Abwehr als großer Trumpf

Die hervorragende Abwehrleistung von Österreichs Frauen-Nationalmannschaft hat großen Anteil am Einzug ins EM-Semifinale. Die Truppe von Teamchef Dominik Thalhammer kassierte in bisher vier Spielen in den Niederlanden nur ein Gegentor. Thalhammer setzt in der Defensive auf ein variables System. „Es ist mehr als nur hinten drinnen stehen. Deshalb beißen sich auch viele Nationen die Zähne aus“, sagte der Teamchef. Sarah Puntigam gibt bei den Systemwechseln den Ton an.

