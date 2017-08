Türkei und Katar halten gemeinsames Militärmanöver ab

Die Türkei und Katar haben in dem Golfstaat ein gemeinsames Militärmanöver abgehalten. Daran beteiligten sich rund 250 türkische Soldaten mit gepanzerten Fahrzeugen, wie türkische Medien gestern berichteten. Die Regierung in Ankara unterstützt Doha in der diplomatischen Krise mit seinen Nachbarn.

Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten Anfang Juni die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und Sanktionen gegen das Land verhängt.

Sie begründeten das mit dem Vorwurf, das Emirat unterstütze radikale Gruppen wie etwa die ägyptische Muslimbruderschaft und die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Katar wies eine Liste mit 13 Forderungen zurück, darunter auch die Schließung des Nachrichtensenders al-Jazeera.