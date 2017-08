Mordprozess gegen Mutter nach Tod von Sohn

Heute steht jene Mutter in Wels (Oberösterreich) vor Gericht, die im Februar in Nußdorf am Attersee ihren neunjährigen Sohn getötet haben soll. Die 38-Jährige hat anschließend versucht, Suizid zu verüben.

Mehr dazu in ooe.ORF.at