Der Vatikan und die „Hostien to go“

Ein Rundbrief des Vatikans, in dem Regeln zum Thema Hostien - Stichwort: Gluten - bekräftigt werden, hat kürzlich für Aufregung gesorgt. Das Anliegen, damit Auswüchsen wie „Hostien to go“ und Wein in Pulverform zu begegnen, blieb vielen verborgen.

Mehr dazu in religion.ORF.at